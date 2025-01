Tuttivip.it - “Ma che schifo, come hai potuto”. Grande Fratello, è finita malissimo tra Eva e Stefania: “Ti aspetto fuori”

Un nuovo capitolo di tensione si è aperto nella casa del, questa volta tra due amiche storiche, Eva Grimaldi eOrlando. Tutto è nato durante una catena di salvataggio che ha lasciato la Orlando profondamente delusa dal comportamento della Grimaldi, scatenando uno scontro acceso tra le due. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.La tensione è scoppiata quando, durante la catena di salvataggio, Eva Grimaldi ha deciso di non salvareOrlando, nonostante il loro stretto rapporto. Dopo che Pamela ha salvato Eva, quest’ultima ha dovuto scegliere chi proteggere dalla nomination. Consorpresa di tutti, Eva ha scelto di salvare Alfonso, motivando così la sua decisione: “Mi dispiace per, ma salvo Alfonso. Perché ho sempre avuto un debole per questo ragazzo da un cuore enorme”, ha dichiarato, scusandosi subito con l’amica.