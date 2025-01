Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Virtus Bologna, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: trasferta complicata in Germania

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:25 E’ il momento della presentazione delle due squadre!20:22stanno completando il riscaldamento che precede la palla a due tra poco meno di dieci minuti, con gli spalti del Sap Garden che si stanno riempiendo man mano.20:19 Situazione diversa per il, con i tedeschi reduci dal successo importante di un solo punto contro l’AS– avversario dellala settimana prossima alla Segafredo Arena – per 95-94. La squadra di coach Herbert si trova in decima piazza con 12-9 di score, con Shabazz Napier e Carsen Edwards pronti a dare battaglia.20:16 6-15 è il record dei bolognesi finora, relegati al sedicesimo posto in classifica quindi con le speranze di rientrare nella zona che vale la post-season appese ad un filo.