Davidemaggio.it - Leali, Vallesi e Alexia alla seconda puntata di Ora o Mai Più 2025

Leggi su Davidemaggio.it

La gara della terza edizione di Ora o Mai Più è ufficialmente cominciata e nelladi domani sera non mancheranno anche alcuni ospiti.Nel corso della serata, Marco Liorni avrà infatti modo di accogliere in studio tre nomi noti della canzone italiana: Fausto, coach delle prime due edizioni del talent show, il vincitore in carica Paolo. I tre saranno chiamati a dare il via a dei duetti del tutto inediti. Inoltre, i telespettatori assisteranno ad un’esibizione di Patty Pravo e Riccardo Fogli, pronti a far rivivere il loro amore per la musica e le atmosfere che li hanno caratterizzati nei periodi di maggior successo.Al centro delladi Ora o Mai Piùci sarà ovviamente la gara tra gli otto artisti in cerca di riscatto, abbinati la scorsa settimana ai loro coach: Valerio Scanu con Rita Pavone, Matteo Amantia con Alex Britti, Pago con Patty Pravo, Pierdavide Carone con Gigliola Cinquetti, Carlotta con Donatella Rettore, Loredana Errore con Marco Masini, Antonella Bucci con Raf e Anonimo Italiano con Riccardo Fogli.