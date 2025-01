Inter-news.it - Le alternative non aiutano l’Inter e in 5 stanno deludendo – CdS

Problema di ricambi all’altezza in casa Inter, è questo stamani l’argomento di primo piano affrontato dal Corriere dello Sport. Altro che rosa lunga e forte su tutti i reparti, a detta del quotidiano romano, la Beneamata è composto da un blocco di 11-12 giocatori top. E cinque seconde lineee non poco.RISERVE – Il processo al, dopo la Supercoppa persa a Riad in rimonta e il pari amaro col Bologna, continua sul Corriere dello Sport prendendo come riferimentoa rosa nerazzurra. Una rosa di certo abbondante e completa in tutti i reparti, visto che esiste un doppione per ogni ruolo, ma dove le cosiddette seconde lineenon essendo al livello dei titolari. Insomma, per il quotidiano romano, quando escono quelle due-tre pedine dallo scacchiere di Simone Inzaghi, la squadra cala di livello.