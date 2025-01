.com - Jovanotti annuncia il primo concerto per soli ciclisti, ecco dove

Al termine del PalaJova,sarà protagonista nell’estate 2025 per ilperIl prossimo 26 luglio Lorenzosarà protagonista di un evento straordinario: ununico nel suo genere al No Borders Music Festival, che celebra il suo trentesimo anniversario nella location senza precedenti dei Laghi di Fusine, a Tarvisio (UD), al confine tra Italia, Austria e Slovenia.La particolarità di questa data? Alla chiusura del tour dei PalaJova, sarà ilriservato esclusivamente a 5000. Come tutti i concerti del No Borders Music Festival l’appuntamento è fissato alle ore 14 e, per questa occasione, il pubblico potrà raggiungere la location solo in bicicletta, scegliendo tra itinerari semplici, intermedi o articolati, proposti dagli organizzatori.