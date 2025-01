Ilgiorno.it - I truffatori delle auto fanno scena muta

Bocche cucite davanti alla giudice da parte dei sei indagati finiti in carcere per la presunta associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all’riciclaggio per le, più di un centinaio, comprate in tutta Italia con finanziamenti o contratti di leasing di cui poi non pagavano le rate e poi rivendute a ignari clienti. La gip del Tribunale di Monza, Angela Colella, firmataria dell’ordinanza di custodia cautelare eseguita dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Monza nei confronti di 14 persone, ha già sottoposto ad interrogatorio di garanzia i detenuti, che si sono tutti avvalsi della facoltà di non rispondere. Nessuno ha presentato richieste di modificamisure cautelari. Tra quelli finiti in manette in Brianza ci sono padre e figlio, 54 e 32 anni, Pietro e Yuri Mottadelli, quest’ultimo titolare di una concessionaria dia Bellusco e il primo con vecchi precedenti penali in materia di veicoli e altri commercianti del settore del Vimercatese, Bartolomeo Arena, Raffaele Iantonio e Luigi Magno, nonché il 34enne Antony Simon Uier di Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo.