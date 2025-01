Gravidanzaonline.it - Gli integratori in allattamento servono davvero? Tutto quello che devi sapere

L’al seno è raccomandato – nelle donne che decidono di perseguire questa modalità – come la forma di nutrizione migliore per il neonato. I benefici del latte materno sono tanti anche e sopratper la composizione che è condizionata anche dalla qualità e dalla qualità dei nutrienti assunti dalla donna nella sua alimentazione. A questo proposito è quindi non solo lecito ma anche doveroso interrogarsi se, oltre a cosa mangiare e cosa evitare durante l’, in questo periodo sia necessario assumere anche degli. Ed eventualmente quali, per quanto tempo e in che modalità.Facciamo il punto della situazione sull’uso degliinandando a valutare l’utilizzo di questi prodotti per quel che riguarda la loro sicurezza e utilità e le condizioni che ne rendono necessario l’assunzione.