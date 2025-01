Romadailynews.it - Giubileo: Angelucci (Pd), 5 milioni di euro per nuova segnaletica stradale a Roma

Per i pellegrini del“saranno riqualificati con 5didi investimento i cartelloni turistici che indicano gli itinerari che portano ai principali monumenti di”.Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Turismo diMarianodel Partito democratico.“Un navigatore fisico , rinnovato, affidabile e accessibile anche per persone ipovedenti – proseguedel Pd – lacon sfondo marrone ormai familiare a tutti che indica i percorsi turistici per i luoghi piu’ amati della Capitale: basiliche, piazze, fontane monumentali, i punti di maggiore pregio della Capitale, quelli che tutti vogliono vedere una volta nella vita. E’ un progetto a cui come commissione teniamo da tempo e a cui abbiamo lavorato con attenzione. Negli anni si sono sovrapposti tabelloni non sempre corretti e coerenti, che spesso rischiano di disorientare il turista e ini.