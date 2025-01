Bollicinevip.com - GF, Lorenzo Spolverato a confronto con il guru della moda: le versioni non coincidono

Leggi su Bollicinevip.com

ha avuto uncon ilal Grande Fratello, cosa si sono detti nella casaC’è davvero stato il bacio trae il? Il gieffino continua a negareCome era stato già anticipatoha avuto uncon il ‘’ al Grande Fratello, durante la 23esima puntata del reality che è andata in onda ieri sera, venerdì 16 gennaio 2025.Saro Mattia Taranto durante il faccia a faccia con il gieffino è apparso alquanto infastidito mentre sosteneva che lui sta negando la verità e ha più volte ribadito che dopo aver trascorso una serata insieme c’è stato un bacio tra loro. Tra le varie cose ha detto: “Questa non è la mia versione, è la verità. Dopo che mi ha accompagnato a casa c’è stato un bacio, ma non un bacetto, una cosa passionale.