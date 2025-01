Notizie.com - Gaza, le armi taceranno domenica alle 12: chi sono gli ostaggi e quando verranno rilasciati. Msf: “Bambini cantano, c’è fame di pace”

Leggi su Notizie.com

L’accordo per il cessate a fuoco nella Striscia die il rilascio degliisraeliani è stato finalmente siglato ufficialmente a Doha, in Qatar., le12. Chigli(ANSA FOTO) – Notizie.comIl documento è stato firmato dai negoziatori di Israele, Hamas, Stati Uniti e Qatar. Dopo l’annuncio dell’accordo due giorni fa, infatti, era emerso un disaccordo sulla lista finale dei prigionieri palestinesi che dovranno esserein cambio delle persone rapite il 7 ottobre 2023.La tregua comincerà quindiprossima12 e 15. Il primo rilascio di 3 donne civili avverrà16. La lista è stata resa nota in queste ore. Spiccano i nomi dei quattro membri della famiglia Bibas di cui si era anche scritto che erano morti, fra cui i due bimbi dai capelli rossi Ariel e Kfir.