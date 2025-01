Secoloditalia.it - Ferma il molestatore della sorella staccandogli un orecchio a morsi: pena ridotta a un 26enne siciliano

Aveva sventato la violenza sessualendo lo stupratore alla maniera di Mike Tyson con Evander Holyfield: non a pugni maun. Un intervento “cannibalesco” per cui era stato condannato a 6 anni in primo grado. In appello, il tribunale di Agrigento ha riconosciuto a un ragazzo di Porto Empedocle le attenuanti generiche, riducendo la condanna a un anno a 11 mesi.L’imputato aveva assistito dal balcone a dei palpeggiamenti e a un tentativo di abusi sessuali, secondo la ricostruzione dei fatti, ed è sceso in strada per sventare l’aggressione staccando quasi interamente il lobo dell’destro all’altro.I fatti risalgono al 27 ottobre del 2015. In primo grado i giudiciprima sezionele del tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato, il 3 novembre del 2022, gli hanno inflitto 6 anni di reclusione.