Cosa dice il rapporto Iea sul futuro del nucleare e la sicurezza energetica globale

Il 2025 sarà l’anno del? Con ogni probabilità, sì. D’altronde, che la transizionepassi per l’atomo di ultima generazione, oltre che per solare ed eolico, è ormai un concetto acquisito, anche dallo stesso governo italiano, soprattutto in ottica di indipendenzae dunque, in ultima istanza, di risparmio in bolletta. Certo, di strada da fare ce ne è tanta, ma la rotta sembra essere tracciata. Almeno secondo l’Agenzia internazionale per l’energia (Iea), che nella sua ultima relazione parla apertamente di nuova era del.Il messaggio sotteso potrebbe suonare più o meno così: c’è spazio anche per ilnella transizioneche le economie di tutto il mondo stanno portando avanti per accantonare una volta per tutte, e nel più breve tempo possibile, l’uso dei combustibili fossili, principali responsabili della crisi climatica.