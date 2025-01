Romadailynews.it - Cina: ripristino ecologico a Hohhot nella Mongolia Interna

Una foto aerea scattata da un drone mostra turisti che visitano il parco nazionale del fiume Daheicitta’ diregione autonoma dellasettentrionale, l’11 gennaio 2025. Un tempo inquinato da attivita’ economiche impropriezona, il bacino del fiume Dahei e’ ora diventato un habitat ideale per gli uccelli migratori ed e’ anche un paradiso per gli amanti degli uccelli, grazie alle misure diadottate negli ultimi anni. Questa foto mostra una vista del parco nazionale del fiume Daheicitta’ diregione autonoma dellasettentrionale, l’11 gennaio 2025. Un tempo inquinato da attivita’ economiche impropriezona, il bacino del fiume Dahei e’ ora diventato un habitat ideale per gli uccelli migratori ed e’ anche un paradiso per gli amanti degli uccelli, grazie alle misure diadottate negli ultimi anni.