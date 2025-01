Ilrestodelcarlino.it - Centinaia di candele accese: no al ddl Sicurezza

Bologna, 17 gennaio 2025 – “Accendiamo le luci contro il buio del regime”.lesotto le finestre della Prefettura, alle 19, quando ha avuto luogo in piazza Roosevelt, “100mila Luci contro il Regime - Contro il ddl”. Organizzata dal nodo bolognese della rete nazionale, la manifestazione è sostenuta da Amnesty, Libera, Extinction Rebellion, Arci, Ugs, Link, Municipi Sociali Làbas/Tpo, Adl Cobas, Mediterranea, Vag61 e Antigone. “? No, minaccia al diritto di protesta pacifica”, è il cartello che tiene Patrick Zaki. E dopo aver chiesto “giustizia per Ramy”, Zaki ha sollecitato “più lavoro da parte del Governo per fermare qualsiasi tipo di violenza commessa dalla polizia”. Ha partecipato anche Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Alleanza Verdi-Sinistra.