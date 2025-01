Lanazione.it - Campionato Spezzino: Gino Hair Salon ko nello scontro diretto con l'Avanti Tutta

La Spezia, 16 gennaio 2025 – Ripartono i campionati amatoriali di calcio Aics a 7 dopo la pausa natalizia; in evidenza nell'ottava giornata della Serie A del, l', trascinata dal bomber Mazzantini autore di una doppietta, espugna il campo di Nave per 3-1. Tre punti importanti per la classifica per la squadra di mister Giordano che con il tesseramento dell'esperto portiere Adroit nella sessione invernale di mercato, candida i ragazzi dei Prati tra i favoriti al titolo provinciale. Soffre, ma la capolista Lakomitiv Loska conquista la vittoria contro BF Team: Ricci mvp con cinque reti a taccuino. Netta vittoria per lo Spezia Calcio Popolare contro Doi Fanti; chiude la Serie A la vittoria di Grandi Macchine su Fc Prati. In Serie B, capitan Lestingi autore di una tripletta porta alla vittoria Rainbow Melara; tre punti anche per Quelli del Giovedi e San Marco.