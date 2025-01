Serieanews.com - Camarda, occasione sprecata: l’ha “bruciato” anche Mancini, ora ha tempo fino ad aprile

Quanti sedicenni conoscete che abbiano calcato i campi della Serie A e della Champions League nello stesso anno? Francesco, talento cristallino del Milan, è uno di quei rari fenomeni che fanno parlare di sé ben prima di arrivare alla maggiore etàFrancescoha comunque tutto il futuro davanti a sé (Foto: Ansa) – serieanews.comLa stagione di Francescoè già impressionante di per sé, perché non è da tutti scendere in campo già così giovani al centro dell’attacco del Milan, non certo di una squadra che lotta per salvarsi. Eppure la sua prima vera stagione fra i pro presenta una piccola “ombra”, se così possiamo chiamarla.La domanda è: è davvero una questione di sfortuna o di tempistiche sbagliate? Guardiamo i numeri, analizziamo i fatti e proviamo a capire perchépotrebbe non entrare in una classifica che avrebbe reso ancora più speciale il suo debutto tra i grandi, quella dei più giovani marcatori nella storia della Serie A dove peraltro figuraun altro calciatore del nostro campionato, lo sfortunato Pietro Pellegri.