Butac.it - Bovaer, l’additivo chimico “pericoloso” che pericoloso non è

Leggi su Butac.it

Ci è stato segnalato un post che circola su svariati canali Telegram, qui nella versione sul canale di Ugo Fuoco:AVVELENANO IL CIBO. L’ATTACCO ALLA SALUTE ATTRAVERSO“BOAVER” CHE VERRÀ INTRODOTTO ORA ANCHE IN EUROPA.Negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna la battaglia controBoaver, un prodottointrodotto nella alimentazione degli animali e che si trasferisce ai cibi che da questi provengono, è ormai deflagrata.Boaver è un prodotto nato sulla spinta di Bill Gates (primo finanziatore e sperimentatore di un prodotto del genere) che avrebbe lo scopo di inibire un enzima presente nello stomaco delle mucche e che ne ridurrebbe la flatulenza mitigando i cambiamenti climatici.Studi e pareri scentifici indipendenti mostrano la insalubrità di questo prodotto, per l’ambiente, la vita animale e quella umana.