Ilrestodelcarlino.it - Bollino azzurro nelle Marche per 7 presidi sanitari ‘virtuosi’ sul tumore alla prostata: quali sono

Ancona, 17 gennaio 2025 – L’azienda ospedaliero universitaria delleo Umberto I e G.M Lancisi e l’Inrca di Ancona, l’ospedale Carlo Urbani di Jesi, ilo ospedaliero di Fermo, gli ospedali di Macerata e Civitanova, e il San Salvatore di Pesaro hanno ottenuto il riconoscimento delquindi sette i centri virtuosi nell’offerta di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico multidisciplinare, con focus suldellae sulle complicanze funzionali post-chirurgiche. Grande la soddisfazione da parte delle direzionie. In totale in Italia156 gli ospedali premiati dFondazione Onda. “I centri che hanno ottenuto il– spiega la presidente Francesca Merzagora - costituiranno una rete di scambio di esperienze e di prassi virtuose e offrirannopopolazione l’opportunità di essere correttamente informata attraverso campagne di comunicazione mirate e di fruire di servizi gratuiti in occasione di giornate dedicate, con l’obbiettivo di sensibilizzare e avvicinare a diagnosi e cure appropriate.