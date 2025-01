Thesocialpost.it - Anziana trovata morta in strada, l’ipotesi: investita da un’auto pirata

Una donna di 81 anni è statanella serata di giovedì 16 gennaio a Concordia, in provincia di Modena.degli inquirenti è che sia statada. Il dramma è accaduto intorno alle ore 18 in via per Novi. Il corpo dell'è stato trovato a poca distanza da casa.Leggi anche: Treviso, muoreMarika Visentin: due indagati per omicidioleIl punto sulle indaginiSul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Secondo quanto si è appreso, la donna presenterebbe ferite compatibili con un investimento. Sono in corso le indagini e le ricerche per risalire al veicolo che l'avrebbe urtata, allontanandosi poi nel buio della notte. Si guarderanno i filmati girati le telecamere della zona e si cercano testimoni.