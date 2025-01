Biccy.it - Anticipazioni di Amici della puntata del 19 gennaio: ospiti, assenti

Leggi su Biccy.it

Oggi agli Studi Elios di Roma si è registrata una nuovadi(che andrà in onda su Canale 5 domenica 19) e queste sono lediramate daNews e SuperGuidaTv. Nel corsoregistrazione glisono stati Javier Rojas (il ballerino diche ora si è dato a OnlyFans) e Alfa. La classe, tuttavia, non si è presentata al completo: a causa di una brutta influenza Senza Cri e TrigNO sono rimasti nella casetta.Delle sette sfide annunciate (Vybes, Alessio, Antonia, Chiamamifaro, TrigNO, Nicolò e Giorgia) ne sono state fatte solo due (Nicolò e Giorgia) che hanno entrambi confermato il banco.*POST IN AGGIORNAMENTO*L'articolodidel 19proviene da Biccy.