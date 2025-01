Ilrestodelcarlino.it - Acqua imbevibile a Cesena: “Impianto difettoso, nessun allarme”

, 17 gennaio 2025 –mercoledì sera tra gli abitanti delle aree intorno a via Anita Garibaldi (nella zona della Caserma Decio Raggi): secondo le testimonianze l’dei rubinetti si presentava. Odore chimico, sapore cattivo ma indecifrabile: “Una via di mezzo tra troppo cloro e qualcosa che faceva pensare alla trielina” riferiscono gli utenti. Quest’ultimo particolare ha suscitato l’ansia di tutti coloro che si sono scambiati informazioni e chiesti che fare. Peraltro la maggior parte delle persone l’che esce dai rubinetti la beve. Rischi di avvelenamento? In serata, dopo qualche concitato scambio tra vicini, sono stati contattati gli uffici di Hera alla ricerca di una spiegazione. E la risposta è stata pronta. Prima è stata verificata la potabilità dell’anche, se ad un primo approccio il consiglio, secondo quanto testimoniato dal cittadino che aveva allertato Hera, è stato quello di evitare di bere fino ad un esame attento della situazione.