WWE: Dopo lo sfogo su X, Corey Graves assente anche a WWE Speed

è stata una voce cruciale nei programmi WWE per anni, ma il suo futuro con la compagnia continua a rimanere incerto. Questa settimana,ha utilizzato X per esprimere le sue frustrazioni riguardo alla sua attuale posizione nella WWE, saltando più eventi.eranell’ultimo episodio di WWE, che ha visto Chad Gable affrontare la star di NXT, Charlie Dempsey. Sebbenesia stata l’unica voce del programma esclusivo di X dal suo lancio lo scorso anno, Blake Howard ha sostituitocome commentatore play-by-play per l’incontro. La sua assenza arrivaaver saltato l’episodio di questa settimana di NXT, un programma di cuiaveva precedentemente dichiarato di far parte.Il futuro dinella WWE scivola nell’incertezzaha espresso la sua frustrazione su X martedì 14 gennaio, rivelando di aver dedicato anni di duro lavoro solo per sentirsi dire “non sei abbastanza famoso per il tuo lavoro”.