Volley maschile Champions League 2024 25 | Perugia e Milano passano in trasferta Monza ko in casa dell’Olympiacos

Due vittorie e una sconfitta per le squadre italiane impegnate in serata nella quinta giornata della Cev/25 di. La prima a trovare il successo è stata la Sir Safety, che sul campo dei cechi del Ceske Budejovice trionfa con un secco 3-0 (27-25, 25-22, 25-22). Per i Block Devils è il quinto successo in altrettante gare europee di questa stagione, chiudendo così ogni discorso con la matematica vittoria del gruppo D che vale i quarti di finale della competizione. Gara più complicata del previsto però per i Campioni d’Italia, che hanno faticato nel primo set vincendo solo ai vantaggi, subendo prima una rimonta dal 15-10 da una squadra ancora a zero vittorie. Tra gli uomini di Lorenzetti il migliori è Yuki Ishikawa con 15 punti, seguono Jesus Herrera e Kamil Semeniuk a quota 12.