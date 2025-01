Lettera43.it - Usa, l’ultimo discorso di Biden alla Casa Bianca: «Un’oligarchia minaccia la democrazia»

Da Donald Trump e Elon Musk, passando per Zuckerberg. Nel suodi addioJoenon ha fatto sconti, e anche senza nominarli direttamente, ha lanciato un monito in vista dell’insediamento del tycoon. «Oggi, in Usa sta prendendo formacomposta da estrema ricchezza, potere e influenza cheletteralmente l’intera, i nostri diritti e le nostre libertà fondamentali», ha dichiarato. La preoccupazione del presidente uscente è relativa a una «concentrazione di potere senza precedenti nelle mani di pochi individui», che sta «ndo la libertà di stampa», mentre una «valanga di disinformazione si diffonde attraverso i social media che stanno rinunciando a verificare i fatti. La verità è soffocata da bugie raccontate per il potere e per il profitto».