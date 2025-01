Lapresse.it - Ucraina, Keir Starmer arriva a Kiev in treno a sorpresa

Il primo ministro britannicoto nella capitale dell’con l’impegno di contribuire a “garantire la sicurezza del paese per un secolo”. La visita, a, avviene a pochi giorni dal giuramento di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti e in contemporanea con quella del ministro della Difesa Guido Crosetto nella Capitale.Il governo di Londra afferma chee il presidente ucraino Volodymyr Zelensky firmeranno aun trattato di “partenariato centenario”, che copre settori quali la difesa, la scienza, l’energia e il commercio. Si tratta della prima visita dida premier, in precedenza aveva visitato il Paese nel 2023 quando era leader dell’opposizione, ha poi avuto due colloqui con Zelensky al numero 10 di Downing Street.è stato accolto alla stazione ferroviaria didall’ambasciatore in, Martin Harris.