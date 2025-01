Lapresse.it - Ucraina, esplosioni a Kiev durante visita di Crosetto e Starmer

Le ultime notizie dalla guerra innella giornata in cui il ministro della Difesa italiano, Guido, si trova in. Per lui nel pomeriggio un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nella città anche il primo ministro britannico Keir. Ecco tutti i fatti della giornata IN AGGIORNAMENTOe sirene anti-aereo sono state udite a. Lo riferisce Kyiv Independent. “La difesa aerea è operativa nella capitale. Restate nei rifugi”, ha dichiarato il sindaco della capitaleVitali Klitschko. Oggi asono inil ministro della Difesa Guidoe il primo ministro britannico, Keir, impegnati in incontri bilaterali.Russia: “Infondate accuse Tusk su attacchi a compagnie aeree”“Non è altro che un’altra accusa assolutamente infondata contro la Russia“.