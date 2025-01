Donnaup.it - Torta allo yogurt che si scioglie in bocca: è cremosissima e ha solo 180 Kcal

Per ottenere lapiù golosa che possiate immaginare, cremosa e delicata, l’unico procedimento da mettere in pratica è quello che vi spieghiamo di seguito.Anche se il dolce ha una consistenza omogenea e compatta, in realtà è composto da due strati e viene cotto in due momenti diversi. La base, infatti, va infornata per prima e da sola per 15 minuti circa, ma arriverà a cottura completasuccessivamente, quando unirete il ripieno.Risultato? Unaaltissima, leggera, ariosa e cremosa; siin, ma apporta pochissime calorie,180 a fetta.Perfetta per chi è sempre attenta alla linea, ma non vuole rinunciare ad un peccattuccio di gola di tanto in tanto, ideale quindi durante le feste di Natale per non appesantirci troppo.Che aspettatera? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo!cremosa: ingredienti e preparazionePer questa ricetta procuratevi:80 gr di burro250 ml di130 gr di farina20 ml di olio60 gr di amido di mais45 gr di dolcificante stevia + 25 (oppure in alternativa 90 gr di zucchero normale + 25 gr)3 uova, di cui 1 intero + 2 albumi + 1 tuorlo10 gr di lievito in polvere1 cucchiaio di lattecacao, q.