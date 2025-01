Thesocialpost.it - Studente accoltella e uccide 2 persone in una scuola di Bratislava: è in fuga

La follia è esplosa all’improvviso a, dove unodi 18 anni ha ucciso a coltellate duein una. Secondo le informazioni della stampa slovacca, l’attacco ha avuto luogo dopo le ore 13 del 16 gennaio nell’edificio di una palestra nella città di Spisska Stara Ves, nel distretto di Kezmarok in Slovacchia orientale. Leggi anche: Suzana Kocibelli, la donna scomparsa a Roma trovata morta nel Tevere: “Nessun segno di violenza”Un’altra persona sarebbe in condizioni critiche a seguito delle ferite riportate. Secondo i media, loavrebbe aggredito l’insegnante e due suoi compagni di classe con un coltello. Stando a quanto rivelato dalla polizia presente sul posto, losarebbe attualmente in: è subito scattata la caccia all’uomo.L'articoloin unadi: è inproviene da The Social Post.