Iodonna.it - Stop ai filtri di bellezza su Instagram: la salute mentale (di tutti) ringrazia

Leggi su Iodonna.it

Addiodisu: la. Ne trarrà giovamento quella di, ma soprattutto quella dei più giovani. Spettinati, con le rughe al loro posto, le occhiaie in bella vista. L’età e la realtà tornano a raccontarsi sui social dopo lodeidi. Un grande vantaggio per ladi, ma soprattutto dei più giovani. Dal 14 gennaio Meta ha disabilitato la sezione Spark, la piattaforma di terze parti che in sette anni ha permesso ai creatori di contenuti di caricare oltre 2 milioni disue Facebook. La decisione è arrivata dopo quella di TikTok che a fine novembre ha vietato idiagli utenti minorenni. Social media vietati ai minori di 16 anni: in Australia la prima legge «per tutelare la» X Bentornati volti veri e reali: via i visi senza rughe, corpi magrissimi e addominali scolpiti, sguardi alieni inespressivi e inquietanti.