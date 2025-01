Lapresse.it - Scudo penale per gli agenti, Nordio rassicura: “Non è inteso come impunità”

Nessunoma garanzie per tutti i cittadini. Dopo alcuni giorni di polemiche e le accuse di incostituzionalità, il ministro della Giustizia Carlointerviene sulla questione dello ‘’ per glidelle forze dell’ordine. “Non si è mai parlato di“, ha chiarito il Guardasigilli, spiegando che è allo studio una formula per garantire “maggiori tutele che riguardano tutti i cittadini” bypassando la “distonia tra l’istituzione dell’informazione di garanzia e del registro degli indagati, che dovrebbe servire a garantire la difesa di chi è sottoposto a un’indagine e che invece si sono trasformati in un marchio di infamia, in una condanna anticipata e talvolta addirittura in una preclusione alla assunzione di cariche pubbliche”.Tra l’ipotesi l’istituzione di un terzo registroPer farsi un’idea occorrerebbe leggere il testo che, al momento, non c’è.