Sarzana, ex tribunale di nuovo al freddo

, 16 gennaio 2025 – Exdial, sarà forse questo il motivo della chiusura degli uffici Inps? A porsi il quesito e ad analizzare il mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento dell’intero edificio - dove fra gli altri operano anche i Servizi sociali e l’associazione Vittoria - è il gruppo di opposizioneProtagonista. “In questi giorni – spiega Sabina Ambrogetti - ha destato preoccupazione la decisione dell’Inps di interrompere i servizi svolti anei locali dell’ex, di proprietà del Comune. Ad oggi non se ne conoscono ufficialmente le motivazioni e il sindaco Ponzanelli al di là dei suoi abituali proclami e dichiarazioni di intenti, non ha chiarito la posizione. Si vocifera infatti di un contenzioso aperto e che non sarebbe una decisione del tutto inaspettata, ma non risulta che siano giunte conferme”.