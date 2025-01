Romadailynews.it - Sanita’: Asl Roma 1, universita’ e Ssr insieme per odontoiatria innovativa

Leggi su Romadailynews.it

Innovazione tecnologica, ricambio generazionale, mantenimento dei livelli qualitativi in: sono tra le principali sfide del settore in Italia, da affrontare sin dagli anni della formazione universitaria con una strategia adeguata. Se ne e’ parlato oggi nell’Auditorium Cu.Bo dell’Campus bio-medico dinel corso dell’iniziativa congiunta con Asl1. “e Sistema sanitario regionaleper l’del terzo millennio. Prospettive future della formazione e della professione odontoiatrica” nel corso del quale e’ stato presentato l’accordo tra Asl1 eCampus bio-medico disulla formazione, i tirocini e l’orientamento. Lo comunica in una nota la Asl1. Le tendenze in atto mostrano, con 10 mila dentisti in uscita nei prossimi dieci anni e un’eta’ media dei professionisti di 50 anni – prosegue la nota -, l’urgenza di rinnovarsi per l’italiana ma questo puo’ accadere solo creando nuove sinergie come quelle tra pubblico e privato, tra mondo della formazione e mondo degli odontoiatri.