Le 10 case Airbnb più tattiche che puoi affittare a Milano per goderti al meglio le Olimpiadi Invernali 2026

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Ledi-Cortinanon saranno solo una competizione sportiva, ma un'esperienza da vivere a 360 gradi, in tutti i possibili sensi. Dal 6 al 22 febbraio, ildegli sportsi darà appuntamento tra le Dolomiti e la metropoli lombarda, trasformando l'Italia nel cuore pulsante della stagione. Immagina le piste innevate illuminate dai riflettori, l'energia delle cerimonie, l'entusiasmo delle piazze gremite di tifosi da tutto il mondo. Un mix di adrenalina, glamour e tradizione che renderà ogni momento indimenticabile, soprattutto per chi deciderà di vivere l'evento da vicino.