I cadaveri in spiaggia le telefonate il dna sulla pizza | la caccia al serial killer di Long Island

killer, Rex Heuermann è stato arrestato il 13 luglio del 2023 a seguito di una lunga e complessa indagine. E il conto delle vittime potrebbe essere molto più elevato Ilgiornale.it - I cadaveri in spiaggia, le telefonate, il dna sulla pizza: la caccia al serial killer di Long Island Leggi su Ilgiornale.it Noto anche come il Gilgo Beach, Rex Heuermann è stato arrestato il 13 luglio del 2023 a seguito di una lunga e complessa indagine. E il conto delle vittime potrebbe essere molto più elevato

