Boicottate Elon Musk | alle Hawaii esplode il fronte anti-Tesla

Oahu, 12 aprile 2025 – Un gruppo di manifestanti con cartelli di protesta si è radunato di fronte allo store Tesla dell'International Market Place a Waikiki, Oahu (Hawaii). I cartelli e gli slogan nel presidio erano esplicitamente critici verso Elon Musk, il "Doge" d'America, e la sua azienda: si potevano leggere scritte come "Elon Musk mislead us" o "Tesla treat workers better" e altre frasi di denuncia. Alcuni partecipanti hanno intonato cori in inglese – ad esempio "Hey, hey, ho, ho, Elon Musk has got to go!" (traducibile con "Elon Musk deve andarsene") – mentre agitavano cartelli con slogan del tipo "No One Elected Elon" ("Nessuno ha eletto Elon") e "No Nazis, Only Aloha".

"Colpire Tesla per colpire Elon Musk"

L'evento a Waikiki non è stato un caso isolato, bensì parte di una serie di proteste che da settimane si tengono con cadenza regolare di fronte al negozio Tesla situato sulla Kalakaua Avenue, la via principale del quartiere turistico di Honolulu.

