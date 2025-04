Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, tutti pazzi per Roberta: chi è che cosa fa

Nuova puntata die nuove emozioni tra un pacco e l'altro., 35enne di Bracciano, gestisce un bar-pasticceria di famiglia e vive con i genitori. Accompagnata dalla sorella Manuela, sceglie il pacco numero 4, contenente 200.000 euro. La partita inizia bene, eliminando somme basse (500 e 5.000 euro), ma il “Dottore” Pasquale Romano la convince a cambiare pacco due volte: prima con il 10 (10 euro) e poi con il 18. Le offerte del Dottore, ferme a 29.000 euro, vengono rifiutate.perde premi importanti (100.000, 75.000 e 50.000 euro), e Stefano De Martino sottolinea la “cattiveria” del Dottore. Con due pacchi finali (10 e 30.000 euro),accetta un ultimo cambio, scegliendo il pacco 18, e vince 30.000 euro, scoppiando in lacrime per l'emozione. La somma è utile per le sue figlie, Ludovica e Aurora, ma lontana dai 200.