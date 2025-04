Dilei.it - Re Carlo, perché non ha incontrato il Principe Harry: “Deve stare molto attento”

Ilè tornato momentaneamente a Londra nei giorni scorsi, dove si è presentato dinanzi alla Royal Court of Justice: ancora una volta, cerca di far valere i propri “diritti”, anche se ormai non è più un membro attivo della Royal Family, per ricevere la scorta durante le visite nel Regno Unito. Ma, nonostante la visita, non è stato programmato alcun incontro con Re, nemmeno prima della partenza in Italia insieme alla Regina Camilla.? C’è un motivo. O forse più di uno.a Londra, Renon incontra il figlioIl viaggio dia Londra è stato brevissimo, ma nulla è stato fatto per organizzare un incontro con il padre, Re: nemmeno programmare l’arrivo 24 ore prima, in modo tale che potesse esserci spazio di manovra per pianificare un momento in famiglia, considerando che il viaggio in Italia del Sovrano insieme alla Regina Camilla è iniziato il 7 aprile.