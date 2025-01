.com - Quali smartphone Samsung riceveranno One UI 7.0 con Android 15 e quando

continua a essere un punto di riferimento nell’ecosistema, e nel 2025 porterà l’atteso aggiornamento One UI 7.0 basato su15 su molti dei suoi. L’aggiornamento promette miglioramenti significativi in termini di prestazioni, sicurezza e nuove funzionalità, madispositivi saranno coinvolti?annuncia Galaxy Unpacked 2025: in arrivo la serie Galaxy S25DispositivicheOne UI 7.0L’aggiornamento sarà disponibile per una vasta gamma di dispositivi, dai top di gamma alle serie più accessibili. Ecco l’elenco:Galaxy S24Galaxy S24 PlusGalaxy S24 UltraGalaxy S24FEGalassia S23Galaxy S23 PlusGalaxy S23 UltraGalaxy S23FEGalassia S22Galaxy S22 PlusGalaxy S22 UltraGalassia S21Galaxy S21 PlusGalaxy S21UltraGalaxy S21FEGalaxy Z Fold6Galaxy Z Flip 6Galaxy Z Fold5Galaxy Z Flip 5Galaxy Z Fold4Galaxy Z Flip 4Galaxy Z Fold3Galaxy Z Flip 3Galaxy A55Galaxy A54Galaxy A35arriverà One UI 7.