Pizza day in Emilia Romagna quali sono le pizzerie top | la classifica

Bologna, 16 gennaio 2025 – È uno dei piatti più amati al mondo, oltre a essere uno dei più “contesi”, essendo numerosi i Paesi che, nel corso della storia, ne hanno rivendicato la paternità: la vera, però, è nata in Italia, più precisamente a Napoli, città che vanta il prestigioso riconoscimento Unesco come patrimonio immateriale dell'umanità “per l'arte deliuolo napoletano”. Cheesy PepperoniPull Secondo una recente stima Coldiretti, il comparto muove un fatturato di oltre 15 miliardi l'anno, con un'occupazione di circa 100.000 addetti a tempo pieno e altrettanti 100.000 nei fine settimana. Oltre a un’intera filiera a monte, fatta di fornitori di mozzarella, pummarola, farina, olio, lievito, verdure di stagione, salumi, formaggi e pesce. "In Italia ci40mila– di cui il 10% in Campania – e 15mila nell'asporto: un settore in crescita, ma dotato ancora di notevole potenziale” – ha detto Massimo Di Porzio, presidente Fipe Confcommercio Campania.