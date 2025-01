Laprimapagina.it - Papa Francesco in ripresa dopo una lieve contusione: continua il suo impegno per il dialogo interreligioso

Giovedì mattina, il Pontefice ha subito unaall’avambraccio destro a seguito di una caduta nella sua residenza a Casa Santa Marta. La sala stampa della Santa Sede ha comunicato che non si sono riscontrate fratture e che il braccio è stato immobilizzato a scopo precauzionale. L’episodio, sebbene abbia destato iniziale preoccupazione, non ha impedito adi mantenere il suo programma giornaliero, svolgendo con serenità le udienze previste.sorridente nelle prime immagini post-cadutaI media vaticani hanno diffuso alcune immagini che mostrano Bergoglio sorridente e in buona salute, seppure con il braccio sostenuto da una garza bianca. La prontae l’atteggiamento sereno del Pontefice sono un segnale rassicurante per i fedeli di tutto il mondo.