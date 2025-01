Laspunta.it - Omicidio Willy: inizia il riesame delle pene per i fratelli Bianchi, nuova udienza il 10 febbraio.

Leggi su Laspunta.it

Si è tenuta oggi la primadel nuovo processo in Corte d’Assise d’Appello, dopo la richiesta della Cassazione di riformulare lea Marco e Gabriele, accusati dell’diMonteiro Duarte.I giudici della Suprema Corte di Cassazione avevano confermato leper i due imputati Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, condannati in via definitiva a 21 e 23 anni di carcere.Per iMarco e Gabrieleinvece la Cassazione aveva chiesto un nuovo processo solo per le attenuanti generiche e per valutare la pena sul presunto dolo volontario. In primo grado ierano stati condannati all’ergastolo, pena poi ridotta in secondo grado a 24 anni. Il processo verrà aggiornato per gli ultimi interventi al 10. Si avvicina quindi la parola fine su questo caso che tanto ha scosso la popolazione locale.