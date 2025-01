Ilrestodelcarlino.it - Oggi l’estremo saluto a Giorgio Mazzini

E’ mancato all’affetto dei suoi cari, deceduto per grave malattia a soli 68 anni lasciando nel profondo dolore la moglie Marisa, la zia Emma, la cognata Ivana, parenti ed amici. Ieri sera in molti si sono trovati alla recita del rosario di suffragio per il caropresso la stessa abitazione dell’estinto a Casina in via Braglie di Sarzano 3. I funerali avranno luogo questa mattina con partenza alle ore 9,15 dall’abitazione per giungere alla chiesa di Quattro Castella dove alle 10 verrà celebrata la santa messa, quindi al termine della funzione il feretro proseguirà per la cremazione. Anticipati ringraziamenti dei familiari a coloro che parteciperanno alle esequie di. Originario di Quattro Castella,abitava da oltre trent’anni a Casina con la moglie Marisa, ha lavorato fino al raggiungimento della pensione a Reggio, in Provincia.