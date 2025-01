Lanazione.it - Nelle segrete dell'Orlando Innamorato, viaggio tra poesia e alchimia con Rosita Copioli

Pistoia, 16 gennaio 2025 - Sui banchi ha vinto lui, l’Ariosto. E così, scuola che vai testo che sfogli, sempre lì lo trovi, l’«furioso». Ma dice n’è un altro, che forse non la stessa gloria ha avuto ma che altrettanto lustro e approfondimento chiede. Un testo ricco di «materiale incandescente», come lo definisce Matteo Moca, «che non ha perso nullaa sua carica innovatrice». È a partire dall’incompiuto «» che nasce «Acquea magia. Matteo Maria Boiardo e l’Innamoramento di» ditra gli ultimi usciti per Metilene Edizioni, primo figlioa collana di saggistica «Interstizi» curata da Matteo Moca. Un racconto e al contempo una rilettura critica e poetica del celebre poema affidata alla scrittrice, poetessa e traduttriceche viene qui accompagnato dalle illustrazioni originali – trenta in tutto - di Mimmo Paladino, che ancor più unicità e originalità aggiungono al volume.