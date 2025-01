Ilgiorno.it - Moria di tortore, sospetto avvelenamento

di uccelli nel rione Medassino a Voghera: è la denuncia della Lav – Lega anti vivisezione Oltrepò Pavese, che sospetta un caso di. Un’ipotesi, al momento, che dovrà essere verificata con le dovute analisi sui corpi dei volatili morti, affidate all’Istituto zooprofilattico di Pavia. La Lav è intervenuta in seguito alla segnalazione dei cittadini preoccupati. Solo lunedì, infatti, sono state rinvenute sei carcasse didal collare. Come racconta l’associazione in una nota, "la causa del fenomeno potrebbe essere ricondotta alla presenza di esche rodenticida (volte dunque all’eliminazione di roditori, ndr) in granaglie, lasciate incustodite nel cortile di una ditta privata". I cittadini hanno allertato la polizia locale, i carabinieri e il dipartimento veterinario dell’Ats, fornendo foto e filmati della situazione, hanno poi richiesto supporto alla Lav "per sollecitare la rimozione del veleno dal sito ed evitare che altri animali potessero ingerirlo, nell’attesa dell’intervento delle autorità competenti.