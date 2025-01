Lapresse.it - Miss Italia 2023, minacce di morte e stupro a Francesca Bergesio

, ha denunciato di aver ricevutodie diattraverso Facebook. I messaggi sono stati ricevuti da un profilo fake, apparentemente appartenente a una donna, ma in realtà aperto da un uomo di circa 30 anni residente in Lombardia.Nei messaggi ricevuti daa fine, quando era appena stata eletta, l’autore minacciava la 20enne die di sottoporla a violenze sessuali, lasciando intuire che conoscesse il luogo in cui abitava., assistita dall’avvocato Nicola Menardo dello studio legale Grande Stevens, ha denunciato il tutto alla questura di Asti. “– spiega a LaPresse l’avvocato – ha sempre fatto della difesa delle donne contro la violenza di genere uno dei suoi cavalli di battaglia e ha ritenuto di portare avanti questa iniziativa a tutela sua personale, ma anche per dare un segnale forte”.