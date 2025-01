Movieplayer.it - Michael Moore sostiene From Ground Zero agli Oscar 2025: "Nessuno ne parla per la propaganda anti-Palestina"

Il regista e produttore americano condanna la disumanizzazione dei palestinesi e i bombardamenti di Gaza diventando produttore associato del film palestinese distribuito in Italia da Revolver.torna a prendere posizione sul conflitto israelo-palestinese. Il regista e produttore americano ha puntato il dito contro lafiloisraeliana, colpevole di nascondere all'opinione pubblica quello che le associazioni per i diritti umani descrivono come genocidio e pulizia etnica a Gaza in seguitoattacchi israeliani al territorio assediato. L'attore ha colto l'occasione per sostenere, diretto dai registi palestinesi Aws Al-Banna, Ahmed Al-Danf, Basil Al-Maqousi e Mustafa Al-Nabih. Il film, uscito negli Stati Uniti, contiene 22 cortometraggi che spaziano dai generi documentario, drammatico, d'azione e animazione ed è attualmente in corsa per entrare nella shortlist .