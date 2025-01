Liberoquotidiano.it - Lorenzo Sonego, che lezione a Joao Fonseca: prima lo massacra, poi questo gesto | Video

È durato meno del previsto il periodo di gloria di. È vero, ha solo 18 anni ed era lavolta che si metteva in gioco in un grande Slam. Ma dopo la vittoria contro Andrey Rublev - numero 10 del ranking mondiale -, tutti avevano pensato alla nascita di una nuova stella. E probabilmente è davvero così, soprattutto perché gli attestati di stima sono arrivati anche da autorevoli colleghi del calibro di Carlos Alcaraz. Ma il brasiliano si è dovuto arrendere al secondo turno degli Australian Open. Il nostroha avuto la meglio. Oltre ad aver mostrato al pubblico australiano una belladi tennis,ha sfoggiato anche un tocco di classe. Come? L'azzurro, dopo aver annientatoha scambiato un saluto cordiale con lo sconfitto, che ha consolato a più riprese.