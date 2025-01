Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Partizan 17-17, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: primo quarto equilibrato in perfetta parità

Si chiude il primo quarto in perfetta parità sul 17-17!
17-17 Sterling Brown finta il tiro e poi attacca il ferro: primo quarto!
17-15 Stoppata irregolare di Gillespie e canestro valido: il Partizan rimane in scia, -2.
17-13 2/2 per Zach LeDay in lunetta: Olimpia ritorna a +4 con meno di tre minuti al termine del primo quarto.
15-13 Tyrique Jones su assist di Lundberg: break di 6-0 del Partizan e -2.
15-11 Canestro di classe di Carlik Jones.
0/2 di Freddie Gillespie a cronometro fermo.
15-9 Tyrique Jones sfrutta il fisico ed appoggia per il -6.
15-7 SHAAAAVON SHIELDSSS! CHE MAGIA, TRIPLAAAAAAA
12-7 BOOOLMAROOO!! BOMBAAAAAAAA
9-7 Taglio perfetto in back-door di Bolmaro.
7-7 Sterling Brown impatta con la tripla!
7-4 Contropiede finalizzato da Shavon Shields: +2