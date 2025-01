Oasport.it - LIVE Knack Roeselare-Milano 0-1, Champions League volley in DIRETTA: 17-25, monologo Allianz nel primo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CESKE BUDEJOVICE-PERUGIA DIDALLE 18.00LADI OLYMPIACOS-MONZA DIDALLE 18.002-5 Buco per terra per Barotto!2-4 Errore al servizio per Louati.1-4 Quarto punto per Schnitzer.1-3 Sbaglia Porro alla battuta.0-3 Muro Barotto!0-2 Verhanneman tira fuori l’attacco.0-1 Parte con un errore in attacco.17-25SET! Rotty sbaglia l’attacco, l’domina ilparziale ed è sicura del secondo posto nel Pool C.17-24 Muro Porrooooo! Sette set point.17-23 Siksna tira forte, ma lungo il suo servizio.17-22 Louati non può attaccare dalla prima linea: infrazione.16-22 ACEOO! Ancora servizio efficace sul malcapitato Siksna.16-21 Gardini risolve uno scambio confuso con una bella manata sopra il muro a tre.