Oasport.it - LIVE Biathlon, Individuale femminile Ruhpolding 2025 in DIRETTA: Jeanmonnot perfetta, Preuss solida. Comola la migliore delle italiane

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.37 È terminata la gara anche di Rebecca Passler che al momento è quarantaduesima. Solamente Samuelachiude la gara a punti. L’Italia perde molto dalle dirette avversarie nella coppa per nazioni.15.35 Quinta posizione finale per Skottheim che chiude forte ed è la prima svedese al traguardo.15.34 Ai 14.3 km la svedese è alle spalle di Michelon.15.33 Ai 14.1 km Skottheim è quarta con due secondi di vantaggio su Michelon.15.32 Dodicesima posizione per Elisa Gasparin con due errori totali. La svizzera scalerà in tredicesima dopo l’arrivo di Skottheim.15.31 Skottheim è chiamata ad un grande ultimo giro per rimanere davanti a Michelon, Gandler ed Elvira Oeberg.15.30 Gara complicata per l’Italia. Quando manca all’arrivo solamente Rebecca Passler, che difficilmente rimarrà nelle quaranta, l’unica azzurra a punti è Samuelacon il ventitreesimo tempo ed un errore al poligono.